Мир
19:27, 11 августа 2025Мир

Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

Трамп: Российские войска могли бы добраться до Киева за 4 часа по шоссе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Российские войска в самом начале украинского конфликта могли бы добраться до Киева за четыре часа по шоссе, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция брифинга доступна на сайте Белого дома.

«Русские были бы в Киеве через четыре часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил идти через сельхозугодья», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что не знает, «кто этот генерал», принявший решение «идти через сельхозугодья». «Но, зная [президента России] Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет рядом», — добавил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что его следующая встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться между украинским лидером Владимиром Зеленским и Путиным, или встреча пройдет в трехстороннем формате.

