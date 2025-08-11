Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

Трамп: Российские войска могли бы добраться до Киева за 4 часа по шоссе

Российские войска в самом начале украинского конфликта могли бы добраться до Киева за четыре часа по шоссе, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция брифинга доступна на сайте Белого дома.

«Русские были бы в Киеве через четыре часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил идти через сельхозугодья», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что не знает, «кто этот генерал», принявший решение «идти через сельхозугодья». «Но, зная [президента России] Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет рядом», — добавил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что его следующая встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться между украинским лидером Владимиром Зеленским и Путиным, или встреча пройдет в трехстороннем формате.