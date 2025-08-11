Мир
01:39, 11 августа 2025Мир

ЦАХАЛ обвинил журналиста Al Jazeera в терроризме и ликвидировал его

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации журналиста Al Jazeera, обвинив его в терроризме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удар по палатке журналистов в секторе Газа. В результате погибли четыре сотрудника телеканала Al Jazeera — два корреспондента и два оператора. Об этом сообщает сам телеканал.

Пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале подтвердила нанесение удара, отметив, что при ударе был ликвидирован Анас Аль-Шариф. По данным израильской армии, он якобы был террористом, который лишь выдавал себя за журналиста телеканала.

«Анас Аль-Шариф возглавлял террористическую ячейку в террористической организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.

Кроме того, были опубликованы документы, которые якобы подтверждают, что Аль-Шариф был причастен к деятельности ХАМАС.

Ранее израильские власти обязали жителей Газы покинуть анклав к 7 октября.

