13:55, 8 августа 2025

Израиль потребовал исход палестинцев из Газы в годовщину нападения ХАМАС

Власти Израиля обязали жителей Газы покинуть анклав к 7 октября
Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Израильские власти обязали жителей Газы покинуть анклав к 7 октября. Об этом сообщает агентство Ma'an.

Как указывает издание, израильский военно-политический кабинет утвердил эвакуацию палестинцев «в символическую дату» — в годовщину нападения ХАМАС, после чего Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) планируется оцепить анклав и приступить к ликвидации оставшихся боевиков радикальной исламистской группировки.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху о полной оккупации Газы.

