Израиль потребовал исход палестинцев из Газы в годовщину нападения ХАМАС

Израильские власти обязали жителей Газы покинуть анклав к 7 октября. Об этом сообщает агентство Ma'an.

Как указывает издание, израильский военно-политический кабинет утвердил эвакуацию палестинцев «в символическую дату» — в годовщину нападения ХАМАС, после чего Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) планируется оцепить анклав и приступить к ликвидации оставшихся боевиков радикальной исламистской группировки.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху о полной оккупации Газы.