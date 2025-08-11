«Целое озеро тархуна» в России попало на видео

Озеро Ханка в Приморье окрасилось в зеленый цвет

Вода в озере Ханка в Приморье приобрела необычный ярко-зеленый цвет. Соответствующими кадрами делятся очевидцы с Telegram-каналом «VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья».

«Вода пресноводного озера Ханка летом приобрела яркий зеленый окрас и странный запах. Несмотря на сложившуюся обстановку, отдыхающие продолжают наслаждаться купанием в водоеме», — говорится в публикации.

При этом, как объяснил KP.RU cпециалист Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Вадим Серков, то, что в России внезапно появилось «целое озеро тархуна», как прозвали это явление в сети, не страшно. По его словам, необычный цвет водоем приобрел в связи с цветением воды. Подобный окрас — результат массового размножения одноклеточных зеленых водорослей в стоячей воде. Вероятно, это произошло в связи с повышением температуры воды, подчеркнул эксперт.

«Опасно ли купаться в таком озере — неизвестно. Нужно знать детали текущей ситуации на Ханке, так как каждый случай требует индивидуального изучения», — подчеркнул он.

