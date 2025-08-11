Уехавшая из России актриса заявила о стыде из-за работы таксисткой

Уехавшая в Париж актриса Мария Шалаева устроилась на работу в такси

Актриса Мария Шалаева устроилась на работу водителем такси. Об этом уехавшая из России артистка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Как-то даже неловко или стыдно. Сегодня мой первый рабочий день в такси. Волнуюсь так же, как будто это первый съемочный день», — сообщила Шалаева.

Актриса наиболее известна по ролям в фильме «Русалка» и сериале «Беспринципные». Она также снималась в проектах «Нирвана», «Фея» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?». В 2022 году артистка переехала во Францию вместе с детьми. По словам 44-летней Шалаевой, в Париже живут ее родственники.

