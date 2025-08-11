Умер автор романа «Персонаж без роли» Евгений Чижов

Писатель Евгений Чижов ушел из жизни в возрасте 58 лет

Умер известный писатель, автор романа «Персонаж без роли» Евгений Чижов (Соминский). Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на драматурга Дмитрия Данилова.

По информации источника, 58-летний Чижов утонул в Балтийском море. Других подробностей случившегося не приводится.

Писатель прославился своими произведениями «Персонаж без роли», «Перевод с подстрочника» и «Собиратель рая». За роман «Перевод с подстрочника» Чижов получил премию «Венец» от Союза писателей Москвы. В 2024 году он выпустил сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники».

