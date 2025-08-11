Культура
10 августа 2025

Умер бывший гитарист MBAND и Стаса Михайлова

Умер бывший гитарист Стаса Михайлова и MBAND Роман Ефанов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На 45-м году жизни скончался бывший гитарист Стаса Михайлова и группы MBAND Роман Ефанов. Об этом сообщает Life со ссылкой на его бывшего коллегу певца Анатолия Цоя.

«Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», — сказал артист. Он не привел подробностей. Что стало причиной смерти музыканта, не уточняется.

Помимо работы с Михайловым и MBAND, Ефимов за свою карьеру также успел посотрудничать и с другими звездами — в частности, с группой «ВИА Гра» и исполнительницей Elvira T.

Ранее сообщалось, что известный композитор и пианист Эдди Палмиери, ставший пионером латиноамериканского джаза, ушел из жизни в возрасте 88 лет.

