В Британии сочли «не предвещающими ничего хорошего» для Украины комментарии Трампа

Sky News: Комментарии Трампа «не предвещают ничего хорошего» для Украины
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Корреспондент британского телеканала Sky News Дэвид Блевенс считает, что комментарии президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным «не предвещают ничего хорошего» для Украины.

По словам журналиста, складывается впечатление, что Дональд Трамп снова начал «идолизировать» Владимира Путина. Он обратил внимание на то, что глава Белого дома считает весьма уважительным визит российского лидера в США, а не наоборот.

Также Блевенс указал на слова американского президента о том, что Зеленскому «не нужно конституционное одобрение, чтобы начать войну», однако необходимо согласование потенциального обмена территориями.

«Складывается впечатление, будто мы снова вернулись к ситуации, когда Трамп "унижает" президента Украины. Это не сулит ничего хорошего в преддверии исторического саммита, который должен состояться в пятницу», — заключил журналист.

Ранее американский лидер сообщил, что в ходе переговоров с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине. Он планирует обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».

