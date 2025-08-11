Россия
14:33, 11 августа 2025

В Госдуме назвали условие для отмены домашних заданий школьникам

Берулава призвал для отмены домашнего задания создать группы продленного дня
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Михаил Берулава в беседе с «Ридусом» оценил вероятность отмены домашних заданий для школьников.

По словам парламентария, «в интернете давно есть» ответы и решения на большинство школьных вопросов и задач. «Открыл интернет — и все. Это чисто механическая работа. Зачем ее сохранять?» — задался вопросом депутат Госдумы.

Он предложил создать аналог группы продленного дня. «Можно проработать дополнительные задания, которые могут школьники выполнять после уроков в школе, тогда можно отменить домашние задания», — пояснил политик.

Однако, по его словам, нужно стремиться к тому, чтобы не было ущерба для детей в усвоении знаний. Спикер отметил, что указанный вопрос необходимо проработать специалистам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что предложил обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на учеников. Он заявил, что парламентарии намерены вернуться к этому вопросу в следующем месяце.

