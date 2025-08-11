Бывший СССР
В Раде обвинили Зеленского в исключении Украины из мирных переговоров

Дубинский: Только Зеленский виноват в том, что Украину исключили из переговоров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Paolo Giandotti / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому давали возможность участвовать в мирных переговорах и решить конфликт с Россией напрямую, однако он ничего не сделал, и потому был исключен из переговорного процесса. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Заранее не рекомендую [Зеленскому] верещать про то, что переговоры по Украине идут без Украины. Трамп с мая месяца давал Зеленскому возможность все решить напрямую. За три месяца для этого не было сделано ничего», — написал политик.

Он отметил, что украинский лидер совместно с западными партнерами пытался создавать видимость того, что переговорный процесс идет, однако продолжать делать это Зеленскому больше не позволят. «Зеленского, как неспособного к компромиссу, за стол переговоров никто не зовет», — резюмировал Дубинский, отметив, что виноват в этом только сам президент Украины.

Ранее Дубинский допустил, что Зеленский попытается любыми средствами сорвать мир.

