В России ответили на сообщения о снятии Баку эмбарго на поставки оружия Киеву

Депутат Затулин: Устрашения Азербайджана рассчитаны на впечатлительных людей

Если Баку настроен на то, чтобы чинить какие-то препятствия России, то тот или иной повод будет для этого использован, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Баку может снять эмбарго на поставки вооружения Киеву, если Вооруженные силы (ВС) России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине. Такой вывод сделало издание Caliber со ссылкой на источники после телефонного разговора между президентом Ильхамом Алиевым и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Затулин отметил, что терминалы и объекты газовой инфраструктуры Азербайджана на Украине могут быть использованы для ведения боевых действий, и это повод для того, чтобы чинить России препятствия. По его словам, прошедший между Зеленским и Алиевым разговор был предсказуем, потому что азербайджанский лидер не упускает случая продемонстрировать свое отношение к Москве, в чем его поддерживает украинский президент.

«Если нас не пугает американское, французское оружие, то и поставки оружия из Азербайджана, не самой вооруженной и не самой главной военной страны, вряд ли могут нас остановить в том, что касается наших целей на Украине в ходе специальной военной операции. Поэтому эти пугалки, эти устрашилки, они должны создать впечатление на впечатлительных людей», — отметил парламентарий.

Ранее Зеленский сообщил, что проинформировал Алиева о российских ударах по энергетическим объектам на Украине. По его мнению, это целенаправленная попытка Москвы заблокировать энергетические пути, которые гарантируют Киеву и европейским странам энергетическую независимость.