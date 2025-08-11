В России увеличили сумму для выплат детям пленных и пропавших без вести военнослужащих

Правительство России направит 9,38 миллиарда рублей на выплаты детям военнослужащих, которые пропали без вести или находятся в плену. Постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Документ увеличит сумму, предназначенную для ежемесячных социальных выплат, установленных указом президента России «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих». В январе на эти цели было выделено 3,68 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 26 декабря. Он подразумевает ежемесячную социальную выплату детям военных, которые были захвачены в плен или пропали без вести. Средства будут выплачиваться «в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации».