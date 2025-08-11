Россия
В России увеличили сумму для выплат детям пленных и пропавших без вести военнослужащих

Правительство РФ направит 9,38 млрд руб. на выплаты детям пленных военнослужащих

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Правительство России направит 9,38 миллиарда рублей на выплаты детям военнослужащих, которые пропали без вести или находятся в плену. Постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Документ увеличит сумму, предназначенную для ежемесячных социальных выплат, установленных указом президента России «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих». В январе на эти цели было выделено 3,68 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 26 декабря. Он подразумевает ежемесячную социальную выплату детям военных, которые были захвачены в плен или пропали без вести. Средства будут выплачиваться «в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации».

