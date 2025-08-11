В российском городе самосвал дважды наехал на группу людей и попал на видео

В Новосибирске самосвал дважды наехал на группу людей и попал на видео

В Новосибирске самосвал дважды наехал на группу людей. ЧП попало на камеры видеонаблюдения, ролик публикует группа «ВКонтакте» «АСТ-54 Новосибирск».

Все произошло в Кировском районе российского города. На кадрах видно, как грузовик, двигаясь задним ходом, наезжает на людей, стоящих возле строения. Транспортное средство затем проезжает немного вперед, после чего снова въезжает в прохожих.

По данным областного Следственного комитета, медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, госпитализации не потребовалось. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На данный момент водителя самосвала ищут.

Ранее в селе Альгешево в Чувашии толпа мужчин избила таксиста, отказавшегося везти больше пассажиров. На кадрах видно, как не менее десятка человек с криком окружили автомобиль, а кто-то запрыгнул на транспортное средство и начал топтать его ногами.