В российском регионе мужчина расправился с бывшей женой в машине

В Кургане мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

В Кургане 37-летний мужчина выстрелил в 36-летнюю бывшую жену и расправился с собой. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, трагедия произошла в салоне автомобиля в микрорайоне Керамзитном, когда потерпевшая пришла, чтобы забрать их ребенка. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Известно, что пара состояла в фактических отношения и периодически прекращала общение.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 49-летняя мать, расправившаяся с трехлетней дочерью и девятилетним сыном, оставила предсмертную записку.

