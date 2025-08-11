В стране БРИКС захотели бойкотировать американские товары

Reuters: В Индии захотели бойкотировать McDonald's, Coca-Cola, Amazon и Apple

Рост антиамериканских настроений в Индии стал угрожать доходам транснациональных компаний США. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в Индии все чаще звучат призывы бойкотировать продукцию McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Apple и других в знак протеста против пошлин, которые ввели власти США против Нью-Дели. Между тем Индия, самая густонаселенная страна в мире, считается ключевым рынком для американских брендов. Они быстро расширяют свое присутствие в этом государстве БРИКС, ориентируясь на растущую базу состоятельных потребителей.

Например, у Domino's больше ресторанов, чем у любого другого бренда в стране, напитки Pepsi и Coca-Cola часто доминируют на полках магазинов. Жители Индии выстраиваются в очереди, когда открывается новый магазин Apple или кафе Starbucks предлагает скидки.

Пока прямых признаков падения продаж не наблюдается. Однако в социальных сетях растет число людей, желающих покупать местные товары и отказываться от американских после того, как президент США Дональд Трамп ввел 50-процентную пошлину на товары из Индии.

По прогнозам рейтингового агентства Moody's, резкое повышение импортных пошлин США на индийские товары может замедлить темпы роста азиатской экономики на 0,3 процентного пункта.