14:46, 11 августа 2025Экономика

В стране БРИКС захотели бойкотировать американские товары

Reuters: В Индии захотели бойкотировать McDonald's, Coca-Cola, Amazon и Apple
Кирилл Луцюк

Фото: Manish Swarup / AP

Рост антиамериканских настроений в Индии стал угрожать доходам транснациональных компаний США. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в Индии все чаще звучат призывы бойкотировать продукцию McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Apple и других в знак протеста против пошлин, которые ввели власти США против Нью-Дели. Между тем Индия, самая густонаселенная страна в мире, считается ключевым рынком для американских брендов. Они быстро расширяют свое присутствие в этом государстве БРИКС, ориентируясь на растущую базу состоятельных потребителей.

Например, у Domino's больше ресторанов, чем у любого другого бренда в стране, напитки Pepsi и Coca-Cola часто доминируют на полках магазинов. Жители Индии выстраиваются в очереди, когда открывается новый магазин Apple или кафе Starbucks предлагает скидки.

Пока прямых признаков падения продаж не наблюдается. Однако в социальных сетях растет число людей, желающих покупать местные товары и отказываться от американских после того, как президент США Дональд Трамп ввел 50-процентную пошлину на товары из Индии.

По прогнозам рейтингового агентства Moody's, резкое повышение импортных пошлин США на индийские товары может замедлить темпы роста азиатской экономики на 0,3 процентного пункта.

    Все новости