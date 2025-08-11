В желании Трампа приехать в Москву оказался виноват чебурек

Канал «Медиавойны» пошутил, что Трамп решил приехать в Москву из-за чебурека

Оговорке президента США Дональда Трампа, который случайно сказал, что собирается встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в России, а не на Аляске, нашли забавное объяснение. По мнению Telegram-канала «Медиавойны», в желании Трампа приехать в Москву оказался виноват спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Возможно, Трамп сменил Аляску на Москву из-за чебурека по совету своего спецпосланника Уиткоффа», — предположили авторы канала, снабдившие публикацию фотографией самого чебурека.

Шутливую тональность поддержал и Telegram-канал «Антиглянец», авторы которого предположили, что у российского ресторатора Александра Раппопорта появилась лавина заказов на чебуреки.

Встреча Уиткоффа с чебуреком в одном из ресторанов парка «Зарядье» предваряла его прошедшие 6 августа переговоры с Путиным. По данным журналистов, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и его гость из США провели в заведении около полутора часов. Там Уиткофф заказал чебурек, который в меню называется La Grande. К блюду полагаются одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться.