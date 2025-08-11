Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:23, 11 августа 2025Интернет и СМИ

В желании Трампа приехать в Москву оказался виноват чебурек

Канал «Медиавойны» пошутил, что Трамп решил приехать в Москву из-за чебурека
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Стрингер

Оговорке президента США Дональда Трампа, который случайно сказал, что собирается встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в России, а не на Аляске, нашли забавное объяснение. По мнению Telegram-канала «Медиавойны», в желании Трампа приехать в Москву оказался виноват спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Возможно, Трамп сменил Аляску на Москву из-за чебурека по совету своего спецпосланника Уиткоффа», — предположили авторы канала, снабдившие публикацию фотографией самого чебурека.

Шутливую тональность поддержал и Telegram-канал «Антиглянец», авторы которого предположили, что у российского ресторатора Александра Раппопорта появилась лавина заказов на чебуреки.

Встреча Уиткоффа с чебуреком в одном из ресторанов парка «Зарядье» предваряла его прошедшие 6 августа переговоры с Путиным. По данным журналистов, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и его гость из США провели в заведении около полутора часов. Там Уиткофф заказал чебурек, который в меню называется La Grande. К блюду полагаются одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Назван срок прихода потепления в Москву

    Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

    Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

    Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

    Женщина приняла запущенный рак за беременность

    Бориса Щербакова срочно госпитализировали

    Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

    Трамп заявил о желании украинцев заключить сделку с Россией

    Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости