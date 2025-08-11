Вассерман: Розыск меня прекратят после ликвидации терорганизации «Украина»

Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман посчитал, что его розыск на Украине прекратят после «полной ликвидации террористической организации "Украина"», заявил он газете «Взгляд».

По его словам, тогда же он, родившийся в Одессе, и прибудет туда.

Вассерман также отметил, что уголовное дело в отношении него завели на Украине еще 10 лет назад, а ликвидировать в частном порядке обещали еще 30 лет назад. Депутат добавил, что не собирается ничего делать в связи с его розыском.

Знаток также высказывался, что «в разнообразных расстрельных списках» находился уже очень давно.

Ранее стало известно, что Анатолий Вассерман с 2022 года находится в розыске на Украине.