Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:53, 11 августа 2025Бывший СССР

Стало известно об объявлении в розыск Вассермана

РИА Новости: Вассерман находится в розыске на Украине с 2022 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Победитель интеллектуальных игр и депутат Госдумы Анатолий Вассерман с 2022 года находится в розыске на Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.

Другие подробности агентство не сообщило.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск продюсера групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрия Бардаша. Перед этим его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

До того на Украине выдвинули обвинения главе Воронежской области Александру Гусеву. Украинские силовики обвиняют губернатора в финансировании Вооруженных сил России. Также ему в вину ставят передачу российским войскам оборудования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    Соискатель грязно отомстил совравшему работодателю после собеседования

    Роль Вэнса в урегулировании конфликта на Украине раскрыли

    Стало известно об объявлении в розыск Вассермана

    Над российским городом прогремели взрывы

    Украине указали на неизбежность потери территорий

    Во Франции заявили об отчаянном положении Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

    Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу

    Россиянка описала особенности жизни в Гонконге фразой «у меня культурный шок»

    В Прибалтике началась травля русскоязычных детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости