Стало известно об объявлении в розыск Вассермана

РИА Новости: Вассерман находится в розыске на Украине с 2022 года

Победитель интеллектуальных игр и депутат Госдумы Анатолий Вассерман с 2022 года находится в розыске на Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.

Другие подробности агентство не сообщило.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск продюсера групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрия Бардаша. Перед этим его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

До того на Украине выдвинули обвинения главе Воронежской области Александру Гусеву. Украинские силовики обвиняют губернатора в финансировании Вооруженных сил России. Также ему в вину ставят передачу российским войскам оборудования.