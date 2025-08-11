Россия
Депутат Госдумы отреагировал на включение его в «расстрельный список» СБУ

Депутат ГД Вассерман об объявлении себя в розыск СБУ: Это не первое такое дело
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман отреагировал на объявление в розыск на Украине. Его комментарий по этому поводу приводит РИА Новости.

Ранее агентство выяснило, что парламентарий находится в базе разыскиваемых лиц Службы безопасности Украины (СБУ).

«Я думаю, что, собственно, в разнообразных расстрельных списках я нахожусь уже очень давно», — отметил Вассерман. Он указал, что СБУ заинтересовалась его персоной «еще десятилетия назад». Интеллектуал также допустил, что является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, возбужденных в отношении него на Украине.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск продюсера групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрия Бардаша. Перед этим его заочно приговорили к десяти годам лишения свободы.

