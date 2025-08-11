Наука и техника
ВС России начали применять летающие гранатометы в зоне СВО

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России начали применять дроны, оснащенные ручными противотанковыми гранатометами (РПГ), в зоне проведения СВО. Соответствующий ролик опубликовал военкор Александр Коц в Telegram.

На видео показано поражение позиций противника одноразовым гранатометом, подвешенным на FPV-дрон. Отмечается, что бойцы 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии активно используют летающие гранатометы на красноармейском направлении.

«После выстрела тубус автоматически сбрасывается, дрон фиксирует результат попадания и возвращается в точку запуска. Таким образом поддерживается наступление штурмовых групп», — говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года стало известно, что российские специалисты проводят испытания FPV-дрона «Гортензия», оснащенного гранатометом РПГ-26 «Аглень» с системой донаведения, которая повышает точность. Аппарат может вести огонь с высоты 100-150 метров.

