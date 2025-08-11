Забота о себе
Женщина приняла запущенный рак за беременность

Metropoles: Англичанка МакКормик приняла рак кишечника за беременность
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Жительница Англии Зара МакКормик приняла за беременность симптомы, которые ее беспокоили, однако впоследствии узнала, что она была больна раком на запущенной стадии. Ее историю опубликовало издание Metropoles.

По словам англичанки, однажды у нее появились такие симптомы, как усталость и одышка. Она решила, что забеременела, поэтому не стала бить тревогу. Однако симптомы не проходили на протяжении долгого времени, поэтому 36-летняя женщина все же обратилась в больницу.

Врачи провели обследование и обнаружили у МакКормик рак кишечника, который к тому моменту находился уже на третьей стадии. Для британки диагноз стал настоящим шоком потому что у нее не было типичных для этого заболевания симптомов, например, крови в стуле.

В конечном итоге благодаря экспериментальному препарату и последующей операции жительнице Англии удалось выйти в ремиссию.

Ранее гинеколог Марина Кривонос рассказала, как снизить риск развития сразу нескольких видов рака. По ее словам, для этого необходимо регулярно использовать барьерную контрацепцию.

