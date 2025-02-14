Врач назвала способ снизить риск нескольких видов рака

Врач Кривонос: Профилактика вируса папилломы человека поможет снизить риск рака

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространенных вирусов в мире, некоторые подвиды которого могут вызывать рак, рассказала гинеколог Марина Кривонос. В разговоре с изданием «Доктор Питер» врач назвала эффективные способы защиты от вируса.

Она подчеркнула, что у одной из шести женщин с ВПЧ онкогенного типа развивается рак шейĸи матки. У мужчин же вирус может привести к раку ротоглотки, полового члена и ануса.

Самым эффективным методом профилактики этого вируса доктор назвала вакцинацию. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать девочек подросткового возраста до начала половой жизни, но вакцина полезна и взрослым женщинам, особенно при отсутствии постоянного партнера.

Также Кривонос порекомендовала использовать барьерную контрацепцию, так как презервативы способны максимально снизить риск передачи вируса. Кроме того, она призвала отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни, чтобы иммунитет был крепким.

«Важно не бояться диагноза ВПЧ, а своевременно проходить обследования и заботиться о своем здоровье», — отметила гинеколог.

Ранее онколог, химиотерапевт Магомед Сулиманов назвал одну из главных причин развития рака груди и яичников. По его словам, эти формы злокачественных опухолей часто развиваются из-за гормонального дисбаланса.