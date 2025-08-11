Журналистов обворовали на съемках сюжета о кражах

У канала Al Ekhbariya украли камеру на съемках сюжета о воровстве в Лондоне

У съемочной группы телеканала Al Ekhbariya из Саудовской Аравии украли оборудование, когда журналисты готовили сюжет о всплеске воровства в Лондоне. Об этом сообщается в аккаунте канала в соцсети X.

Инцидент произошел 10 августа на Оксфорд-стрит — оживленной торговой улице Лондона. В ролике видно, как прохожий поднимает с тротуара имущество телеканала и спешно уходит с ним.

Как заявил репортер Al Ekhbariya Мохамед Альрави, при этом считается, что именно на Оксфорд-стрит расположено самое большое в городе количество камер наблюдения. Он не стал уточнять, пожаловалась ли съемочная группа в полицию из-за кражи.

Ранее участница популярного британского шоу «Танцы со звездами» Мишель Циаккас заявила, что стала жертвой нападения грабителей в центре Лондона. По словам телезвезды, когда она шла по улице, неизвестный на электровелосипеде выхватил у нее из рук телефон и скрылся.