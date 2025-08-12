Алексей Чадов отсудил десятки миллионов у бывшего друга

Алексей Чадов отсудил 74 миллиона в суде у бывшего друга-продюсера Максима Боева

Актер Алексей Чадов выиграл суд против своего бывшего друга и партнера по бизнесу Максима Боева. Комментарий артиста публикует «Пятый канал».

По информации источника, конфликт Чадова и Боева начался в 2023 году после завершения съемок совместного фильма, в котором артист отвечал за концепцию и сценарий, а также занимался поиском спонсоров. Друг актера и его супруга взяли на себя производственную часть, а прибыль договорились делить пополам.

В итоге проект обернулся скандалом, а из заработанных картиной 300 миллионов рублей Чадов не получил ни копейки. Более того, Боев подал на него в суд, обвинив в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Актер подал встречный иск, чтобы защитить свою профессиональную репутацию и получить свою половину прибыли. В итоге суд принял его сторону и постановил выплатить потерпевшему 74 миллиона рублей.

«Мы заслужили эту победу, шли к этому результату почти полтора года. Поздравляю всю нашу команду. Та сторона не предъявила никаких доказательств, ни одного доказательства. Все эти иски — чистая профанация», — заявил Алексей.

Ранее стало известно, что актера Алексея Чадова разыскивают судебные приставы из-за долга в сотни тысяч рублей. Артист является учредителем ООО «Перрон», занимающегося ресторанной деятельностью.