Мир
08:56, 12 августа 2025

Решение Трампа вызвало хаос в американской полиции

NBC News: Полицейских США озадачило введение Трампом Нацгвардии в Вашингтон
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Американские полицейские и федеральные агенты были озадачены введением президентом США Дональдом Трампом Нацгвардии в Вашингтон. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Никто не понимает, кто сейчас отвечает и что именно должен делать», — отметил один из федеральных агентов.

По словам собеседников журналистов, решение вызвало хаос в первый день совместной работы сотрудников федеральных ведомств и столичной полиции. Около 120 агентов ФБР, в основном из вашингтонского управления, патрулировали улицы вместе с полицейскими, не зная, какие поручения выполнять и кому подчиняться.

11 августа Трамп объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности. «Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказал американский лидер.

