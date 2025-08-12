Забота о себе
16:41, 12 августа 2025Забота о себе

Дачникам подсказали способы вырастить негорькие огурцы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Galina Tarasenko

Огурцы становятся горькими из-за неядовитого вещества кукурбитацина, рассказала огородница с 35-летним стажем Ирина Алексеева. Способы вырастить негорькие огурцы она подсказала дачникам в беседе с aif.ru.

По словам Алексеевой, огурцы могут стать горькими из-за стресса, вызванного неправильным поливом — в частности, холодной водой температурой ниже 18 градусов. Избежать этого поможет регулярный полив теплой отстоянной водой. В жару необходимо делать это два-три раза в неделю, а для сохранения влаги в почве — мульчировать грядки соломой или травой, посоветовала дачница.

Кроме того, она предложила для защиты огурцов от перепадов температур укрывать их агроволокном при похолоданиях, и выращивать в теплице, если климат нестабильный. Дефицит калия и азота также приводят к накоплению горечи, продолжила эксперт, поэтому огурцы стоит подкармливать калийной селитрой, золой, гуматами, а не навозом.

Усиливают выработку кукурбитацина и яркое солнце и жара, как и холод, поэтому огурцы лучше сажать в легкой полутени (например, рядом с кукурузой), а также не удалять все листья при формировке, поскольку они помогают растению охлаждаться.

Ранее эксперты предложили дачникам защищать газон с помощью корицы. Эта специя, по их словам, может не только отпугнуть муравьев, тлю и комаров, но также помешать насекомым откладывать яйца.

