День Военно-воздушных сил в 2025 году: суть, история и традиции

Россияне отмечают День Военно-воздушных сил

Сегодня, 12 августа, отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС) России. За более чем вековую историю российские ВВС прошли путь от аэропланов до сверхзвуковых истребителей пятого поколения. «Лента.ру» рассказывает об истории и традициях Дня ВВС, а также вспоминает путь развития военной авиации в России.

Дата Дня ВВС

Праздник посвящен роду войск, который ведет свою историю с начала XX века: именно 12 августа (по новому стилю) 1912 года вопросы авиации были переданы в ведомство специального органа — Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Эта дата считается днем образования военной авиации в России, поэтому современный праздник приурочен именно к ней.

Несмотря на то что Военно-воздушные силы — один из наиболее передовых и стратегически важных родов войск, выходной день в честь 12 августа не предусмотрен. Солдаты и офицеры отмечают его на службе, ведь в 2025 году эта дата выпала на вторник.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Советском Союзе День ВВС не отмечали, праздновали только День воздушного флота — он существует и сейчас, но посвящен в основном гражданской авиации. А вот День Военно-воздушных сил впервые в 1997-м ввел президент России Борис Ельцин, а затем в 2006 году закрепил в своем указе Владимир Путин. С тех пор День ВВС отмечают 12 августа, а День воздушного флота — 17 августа.

Традиционно в честь Дня ВВС в регионах России проходят авиафестивали, воздушные парады и выставки

История ВВС России

Военно-воздушные силы Российской Федерации — это род войск в составе Воздушно-космических сил (ВКС). Командует ими генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Военный воздушный флот появился в России еще в имперские времена. О том, что воздушные суда можно задействовать на фронте, впервые задумались в 1869 году, между Крымской и очередной русско-турецкой войной. Правда, тогда речь шла об использовании в бою аэростатов, а до изобретения первого в мире самолета оставалось еще 30 лет.

В начале XX века в России стали изготавливать дирижабли, потом аэропланы, а затем закупили самолеты. Вообще, военные начальники тех лет с недоверием относились к идее использовать на фронте авиацию. Тем не менее нескольких российских офицеров отправили в командировку во Францию для обучения полетам. По возвращении в Россию они стали обучать отечественных летчиков.

Важную роль в создании российской авиации сыграл великий князь Александр Михайлович, двоюродный дядя и друг детства Николая II. Он был шефом Императорского военно-воздушного флота и идеологом создания офицерской авиашколы в Севастополе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Несмотря на то что до революции военный флот только начинал развиваться, были у него и свои достижения. В 1913 году авиаконструктор Игорь Сикорский создал первый в мире четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец», ставший прообразом дальней авиации. В 1914-м летчик-ас Петр Нестеров совершил первый в истории воздушный таран, а до этого — так называемую «петлю Нестерова», заложив основы техники высшего пилотажа.

После революции Императорский военно-воздушный флот расформировали, в 1918-м создали Рабоче-крестьянский Красный воздушныйфлот (РККВФ). Позже его переименовали в Военно-воздушные силы РККА. В 1930-х советские ВВС пополнились новыми самолетами, авиацию поделили на истребительную, бомбардировочную, штурмовую и разведывательную. К тому времени ВВС РККА превратились в одну из мощнейших авиационных сил мира.

До Великой Отечественной войны советские летчики принимали участие в гражданской войне в Испании, Японо-китайской войне, боях на Халхин-Голе и Советско-финляндской войне

К началу Великой Отечественной войны большинство самолетов, которые были в распоряжении советской армии, уже устарели. Внезапная атака люфтваффе на советские аэродромы 22 июня 1941 года застала ВВС РККА врасплох: немецкие летчики уничтожили около 1500 самолетов на земле и еще 322 в воздухе.

Наверстывать отставание пришлось во время боевых действий. В начале 1940-х был создан главный советский штурмовик Ил-2, отличившийся в битве за Москву МиГ-3 и признанный даже немцами в качестве лучшего истребителя Як-9 — его выпускали и после войны.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Несмотря на катастрофические потери 1941 года (тогда не только было уничтожено множество бортов, но и погибли неопытные летчики), уже в следующие два года, благодаря массовому выпуску боевых машин — до 100 самолетов в день, — РККА удалось перехватить инициативу. Уже к 1944 году советская авиация господствовала в воздухе.

7500 советских самолетов участвовало в Берлинской операции в 1945 году

После окончания Великой Отечественной войны ВВС РККА перешли на реактивные самолеты, активно развивалась стратегическая авиация, на вооружении появились истребители 4-го поколения: МиГ-29 и Су-27. К концу 1980-х СССР имел около 10 тысяч военных самолетов, но после распада страны флот сократился в разы. Россия унаследовала только 40 процентов техники и 65 процентов личного состава советских ВВС.

Однако после разрушительных 1990-х отечественные Военно-воздушные силы вернули себе былую мощь. С 2008 года войска активно реформируют и перевооружают. В 2015 году ВВС объединили с войсками Противовоздушной обороны (ПВО) и включили в состав Военно-космических сил.

С 2010-го проходит масштабное перевооружение: российские летчики получили фронтовые бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-35 и Су-30СМ, среднемагистральный грузовой военно-транспортный самолет нового поколения Ан-70 и другие машины.

Современные беспилотники, которые активно используют в том числе в специальной военной операции на Украине, тоже находятся в ведомстве ВВС.

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Традиции Дня ВВС

В честь Дня ВВС 12 августа по всей России проходят торжественные построения на аэродромах: отличившимся летчикам вручают награды, военные принимают поздравления от руководства, выступают военные оркестры.

В авиачастях проходят дни открытых дверей: для гостей проводят экскурсии и рассказывают о боевых самолетах и вертолетах. Вечером в городах, где дислоцируются авиационные части, проходят концерты.

Главные события Дня ВВС — выступления групп высшего пилотажа на аэродромах в подмосковных Кубинке и Жуковском

На региональных аэродромах в честь праздника открывают выставки ретросамолетов, музеи авиации проводят тематические мероприятия. А по телевидению 12 августа нередко показывают фильмы о летчиках: --художественные и документальные.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кого поздравляют

12 августа принято поздравлять всех, кто связан с военной авиацией:

военных летчиков и членов экипажа: штурманов, радистов, стрелков;

специалистов наземных служб: инженеров, механиков, диспетчеров;

служащих ПВО;

ветеранов боевых действий, служивших ранее в ВВС;

конструкторов военных самолетов;

курсантов летных училищ, студентов авиационных вузов, участников детских военных авиационных клубов.

А еще с такими праздниками принято поздравлять семьи солдат и офицеров — жен, детей и родителей, ведь они поддерживают военнослужащих.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

