Сегодня, 12 августа, отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС) России. За более чем вековую историю российские ВВС прошли путь от аэропланов до сверхзвуковых истребителей пятого поколения. «Лента.ру» рассказывает об истории и традициях Дня ВВС, а также вспоминает путь развития военной авиации в России.
Дата Дня ВВС
Праздник посвящен роду войск, который ведет свою историю с начала XX века: именно 12 августа (по новому стилю) 1912 года вопросы авиации были переданы в ведомство специального органа — Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Эта дата считается днем образования военной авиации в России, поэтому современный праздник приурочен именно к ней.
Несмотря на то что Военно-воздушные силы — один из наиболее передовых и стратегически важных родов войск, выходной день в честь 12 августа не предусмотрен. Солдаты и офицеры отмечают его на службе, ведь в 2025 году эта дата выпала на вторник.
В Советском Союзе День ВВС не отмечали, праздновали только День воздушного флота — он существует и сейчас, но посвящен в основном гражданской авиации. А вот День Военно-воздушных сил впервые в 1997-м ввел президент России Борис Ельцин, а затем в 2006 году закрепил в своем указе Владимир Путин. С тех пор День ВВС отмечают 12 августа, а День воздушного флота — 17 августа.
Традиционно в честь Дня ВВС в регионах России проходят авиафестивали, воздушные парады и выставки
История ВВС России
Военно-воздушные силы Российской Федерации — это род войск в составе Воздушно-космических сил (ВКС). Командует ими генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Военный воздушный флот появился в России еще в имперские времена. О том, что воздушные суда можно задействовать на фронте, впервые задумались в 1869 году, между Крымской и очередной русско-турецкой войной. Правда, тогда речь шла об использовании в бою аэростатов, а до изобретения первого в мире самолета оставалось еще 30 лет.
В начале XX века в России стали изготавливать дирижабли, потом аэропланы, а затем закупили самолеты. Вообще, военные начальники тех лет с недоверием относились к идее использовать на фронте авиацию. Тем не менее нескольких российских офицеров отправили в командировку во Францию для обучения полетам. По возвращении в Россию они стали обучать отечественных летчиков.
Важную роль в создании российской авиации сыграл великий князь Александр Михайлович, двоюродный дядя и друг детства Николая II. Он был шефом Императорского военно-воздушного флота и идеологом создания офицерской авиашколы в Севастополе
Несмотря на то что до революции военный флот только начинал развиваться, были у него и свои достижения. В 1913 году авиаконструктор Игорь Сикорский создал первый в мире четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец», ставший прообразом дальней авиации. В 1914-м летчик-ас Петр Нестеров совершил первый в истории воздушный таран, а до этого — так называемую «петлю Нестерова», заложив основы техники высшего пилотажа.
После революции Императорский военно-воздушный флот расформировали, в 1918-м создали Рабоче-крестьянский Красный воздушныйфлот (РККВФ). Позже его переименовали в Военно-воздушные силы РККА. В 1930-х советские ВВС пополнились новыми самолетами, авиацию поделили на истребительную, бомбардировочную, штурмовую и разведывательную. К тому времени ВВС РККА превратились в одну из мощнейших авиационных сил мира.
До Великой Отечественной войны советские летчики принимали участие в гражданской войне в Испании, Японо-китайской войне, боях на Халхин-Голе и Советско-финляндской войне
К началу Великой Отечественной войны большинство самолетов, которые были в распоряжении советской армии, уже устарели. Внезапная атака люфтваффе на советские аэродромы 22 июня 1941 года застала ВВС РККА врасплох: немецкие летчики уничтожили около 1500 самолетов на земле и еще 322 в воздухе.
Наверстывать отставание пришлось во время боевых действий. В начале 1940-х был создан главный советский штурмовик Ил-2, отличившийся в битве за Москву МиГ-3 и признанный даже немцами в качестве лучшего истребителя Як-9 — его выпускали и после войны.
Несмотря на катастрофические потери 1941 года (тогда не только было уничтожено множество бортов, но и погибли неопытные летчики), уже в следующие два года, благодаря массовому выпуску боевых машин — до 100 самолетов в день, — РККА удалось перехватить инициативу. Уже к 1944 году советская авиация господствовала в воздухе.
участвовало в Берлинской операции в 1945 году
После окончания Великой Отечественной войны ВВС РККА перешли на реактивные самолеты, активно развивалась стратегическая авиация, на вооружении появились истребители 4-го поколения: МиГ-29 и Су-27. К концу 1980-х СССР имел около 10 тысяч военных самолетов, но после распада страны флот сократился в разы. Россия унаследовала только 40 процентов техники и 65 процентов личного состава советских ВВС.
Однако после разрушительных 1990-х отечественные Военно-воздушные силы вернули себе былую мощь. С 2008 года войска активно реформируют и перевооружают. В 2015 году ВВС объединили с войсками Противовоздушной обороны (ПВО) и включили в состав Военно-космических сил.
С 2010-го проходит масштабное перевооружение: российские летчики получили фронтовые бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-35 и Су-30СМ, среднемагистральный грузовой военно-транспортный самолет нового поколения Ан-70 и другие машины.
Современные беспилотники, которые активно используют в том числе в специальной военной операции на Украине, тоже находятся в ведомстве ВВС.
Традиции Дня ВВС
В честь Дня ВВС 12 августа по всей России проходят торжественные построения на аэродромах: отличившимся летчикам вручают награды, военные принимают поздравления от руководства, выступают военные оркестры.
В авиачастях проходят дни открытых дверей: для гостей проводят экскурсии и рассказывают о боевых самолетах и вертолетах. Вечером в городах, где дислоцируются авиационные части, проходят концерты.
Главные события Дня ВВС — выступления групп высшего пилотажа на аэродромах в подмосковных Кубинке и Жуковском
На региональных аэродромах в честь праздника открывают выставки ретросамолетов, музеи авиации проводят тематические мероприятия. А по телевидению 12 августа нередко показывают фильмы о летчиках: --художественные и документальные.
Кого поздравляют
12 августа принято поздравлять всех, кто связан с военной авиацией:
- военных летчиков и членов экипажа: штурманов, радистов, стрелков;
- специалистов наземных служб: инженеров, механиков, диспетчеров;
- служащих ПВО;
- ветеранов боевых действий, служивших ранее в ВВС;
- конструкторов военных самолетов;
- курсантов летных училищ, студентов авиационных вузов, участников детских военных авиационных клубов.
А еще с такими праздниками принято поздравлять семьи солдат и офицеров — жен, детей и родителей, ведь они поддерживают военнослужащих.
Идеи поздравлений
- С Днем ВВС! Пусть высоты покоряются легко, а посадка всегда будет мягкой!
- Желаю ясного неба, попутного ветра и только мирных полетов!
- Пусть каждый вылет будет удачным, а навигация по жизни — точной!
- С Днем военной авиации! Чтобы топлива хватало, а техника не подводила!
- Желаю, чтобы ваше мастерство оставалось эталоном, а небо всегда было вашим.
- Летайте высоко, достигайте большего и всегда возвращайтесь домой!
- Желаю, чтобы все цели были поражены, а сердце билось ровно, как двигатель на крейсерской скорости!
- Пусть ваш профессионализм остается непревзойденным, а небо — благодарным!
- Чтобы в вашей жизни было меньше турбулентности и больше сверхзвуковых успехов!
- Желаю, чтобы каждый полет приносил радость, а земля встречала вас теплыми объятиями!
- Пусть ваше небо будет чистым, а эшелоны — свободными!
- С днем всех военных летчиков! Чтобы в вашей жизни всегда была тяга — и двигательная, и жизненная!
- Желаю, чтобы ваш опыт рос, как километраж, а уважение — как высота полета!
- Пусть ваше мужество и мастерство остаются непоколебимыми, как законы аэродинамики!
Идеи для подарков
- наручные часы с авиационной тематикой;
- портрет или фотокнига — можно подойти творчески и сделать подарок в советском или дореволюционном стиле;
- качественный тактический фонарь;
- термокружка с подогревом — можно также нанести на нее гравировку в честь праздника;
- кожаный ремень с авиашильдиком;
- дорогая шариковая ручка с гравировкой;
- качественный кожаный планшет;
- сборная модель самолета — коллекционная (Ил-2, Су-27) или памятная;
- книга об авиации — подарочное издание или мемуары летчиков-асов;
- билет на авиасимулятор;
- картина или постер;
- сертификат на полет;
- именной звездный сертификат;
- гравировка на шлемофоне;
- 3D-светильник — в форме самолета или эмблемы ВВС с LED-подсветкой;
- торт в виде самолета, взлетной полосы или с изображением неба.