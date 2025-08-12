Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
Девушка жестоко отомстила приславшему ей непристойные фото в мессенджере поклоннику

Олег Давыдов
Пользовательница Reddit с ником Comfortable_Plan_342 рассказала, как отомстила пристававшему к ней в мессенджере Snapchat незнакомцу. По ее словам, всем навязчивым мужчинам она обычно пишет, что ей лишь 15 лет, что быстро и эффективно их отпугивает.

«Этот придурок добавил меня в контакты, после чего сразу же прислал мне свои обнаженные фотографии, даже не поздоровавшись. Я сказала ему, что мне 15 лет, и назвала его педофилом, а он сказал, что я сама напросилась. Он аргументировал это тем, что в моем профиле есть селфи в очень непристойном наряде. Если бы он просто извинился и заблокировал меня, я бы ничего не стала предпринимать. Но так он только взбесил меня», — написала автор.

Она заметила, что мужчина указал в профиле свое точное местоположение и использовал настоящее имя. Девушка за считанные минуты нашла его профили в других социальных сетях и написала обличающие сообщения его матери, брату и жене, которая воспитывает с любителем рассылать непристойные фото четырехлетнюю дочь.

«Я также отправила им скриншоты, сказав, правда, что он приставал не ко мне, а к моей 15-летней сестре. Кроме того, я анонимно сообщила в отделение полиции, что на заднем плане присланной им фотографии были видны какие-то запрещенные вещества», — заключила девушка.

В комментариях пользователи назвали свершившую месть «охренительной работой» и похвалили автора за сообразительность и изобретательность.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о своей грязной мести совравшему в описании вакансии работодателю. По его мнению, заработать упомянутую сумму оказалось просто невозможно.

