06:00, 11 августа 2025Интернет и СМИ

Соискатель грязно отомстил совравшему работодателю после собеседования

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником BakingWaking рассказал о своей грязной мести совравшему в описании вакансии работодателю. По его мнению, заработать упомянутую сумму оказалось просто невозможно.

«Это была вакансия менеджера по развитию бизнеса. Когда я пришел на собеседование, там было еще человек 15. Интервьюер рассказал, что работа предполагает разносные продажи, после каждой удачной сделки продавец будет получать комиссионные — 100 долларов. Но в описании указывалась годовая зарплата в 80 тысяч долларов. Я спросил об этом, и парень ответил, что его лучшие сотрудники вполне могут получать 80 тысяч», — написал автор.

Поняв, что такие условия ему не подходят, BakingWaking решил уйти и попросил погасить его парковочный талон, однако работодатель отказался это сделать. Он разозлился и решил перед уходом навестить уборную.

«Я провел там какое-то время и наложил отличную кучу. К слову, я сижу на диете с высоким содержанием клетчатки, так что это действительно очищает организм. Во время испражнения (...) я привстал — эта гадость была такой огромной, что буквально не поместилась в унитаз и размазалась по всему сиденью», — не поскупился на детали автор.

Он добавил, что поначалу хотел все вытереть, но затем вспомнил, как бездарно потратил его время несостоявшийся работодатель, а поэтому просто оставил все как есть и удалился с чувством выполненного долга.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого он превратился в «уродливый фонтан фекалий».

