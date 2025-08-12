Бывший СССР
Два депутата Рады обратились с просьбой к Трампу

Нардепы Дубинский и Дмитрук призвали Трампа остановить репрессии на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутаты Верховной Рады Украины Александр Дубинский и Артем Дмитрук обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой прописать в договоре по Украине остановку мобилизации, прекращение политических репрессий и гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом Дубинский сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с Артемом Дмитруком обратились к Трампу с официальным письмом о том, что вопрос освобождения украинских политзаключенных и прекращение гонения церкви и политических репрессий необходимо включать в договор мирного соглашения между Украиной и РФ», — написал он.

По их мнению, единственным способом изменения политического курса украинского президента Владимира Зеленского является включение данных пунктов в мирный договор по Украине. В противном случае конфликт «неизбежно повторится, причем в самое короткое время», предупредили нардепы.

Ранее о невозможности урегулирования конфликта при Зеленском заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Задача этого режима только одна — воевать с Россией», — подчеркнул он.

