Экс-премьер Украины раскрыл помеху урегулированию конфликта

Экс-премьер Азаров заявил о невозможности урегулирования конфликта при Зеленском

Урегулирование украинского конфликта невозможно, пока у власти находится Владимир Зеленский. Об этом высказался экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Мира на Украине не будет до тех пор, пока правит коррумпированная бандитская группировка, которую олицетворяет Зеленский и его власть», — выразил мнение бывший премьер-министр.

Как утверждает Азаров, в ближайшее время мир убедится в том, что это — «абсолютно коррумпированный и продажный режим», который не жалеет ни собственный народ, ни государство. «Задача этого режима — не развитие Украины. Задача этого режима только одна — воевать с Россией», — добавил он.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский не преследует цель урегулировать конфликт. Перспективы политика он описал фразой «сидеть на золотом унитазе».