Дубинский: Цель Зеленского в том, чтобы воевать и сидеть на золотом унитазе

Президент Украины Владимир Зеленский не преследует цель урегулировать конфликт. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

Перспективы политика он описал фразой «сидеть на золотом унитазе». «Чем больше разговоров о мире и чем очевиднее цель Зеленского "воевать чтобы воевать" и сидеть на золотом унитазе, тем меньше дурных это поддерживает», — написал нардеп.

По словам парламентария, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в настоящее время наблюдается активное самовольное оставление частей. Дубинский подчеркнул, что украинцы не желают отправляться на фронт и сражаться за приближенных Зеленского, страны Европы и европейских политиков.

Ранее сообщалось, что в квартире основателя студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, нашли золотой унитаз. Кадры опубликовал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.