Экс-замглавы Аляски оценил место встречи Путина и Трампа

Бывший вице-губернатор Леман заявил, что у Аляски огромное русское наследие

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман высказался о выборе места для саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Леман подчеркнул, что у Аляски сохраняется огромное русское наследие — в частности, в языке, религии и культуре.« Я знаю свыше 700 названий на Аляске, имеющих русские корни», — отметил он.

Экс-замглавы американского штата сообщил, что его отец родился в местечке Нинильчик на полуострове Кенай в 1917 году — через полвека после продажи Аляски. По его словам, тогда у местных детей первым языком был русский, а не английский.

Ранее Трамп не подтвердил планы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. «Он не является частью этого», — ответил он на вопрос журналистов.

