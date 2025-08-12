Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:49, 12 августа 2025Мир

Экс-замглавы Аляски оценил место встречи Путина и Трампа

Бывший вице-губернатор Леман заявил, что у Аляски огромное русское наследие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман высказался о выборе места для саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Леман подчеркнул, что у Аляски сохраняется огромное русское наследие — в частности, в языке, религии и культуре.« Я знаю свыше 700 названий на Аляске, имеющих русские корни», — отметил он.

Экс-замглавы американского штата сообщил, что его отец родился в местечке Нинильчик на полуострове Кенай в 1917 году — через полвека после продажи Аляски. По его словам, тогда у местных детей первым языком был русский, а не английский.

Ранее Трамп не подтвердил планы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. «Он не является частью этого», — ответил он на вопрос журналистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

    Россиянка побывала в Японии и описала образ жизни местных фразой «стыдно быть толстым»

    Многомиллионные взятки вменили экс-начальнику научного центра Минобороны

    Врачи заявили о необходимости срочных мер из-за одной инфекции в России

    Женщина съела самое острое в жизни куриное крыло и долго жалела об этом

    На Западе рассказали о выгоде Китая от СВО

    Переговоры на Аляске назвали последним шансом для Украины

    Раскрыта многомиллиардная сумма хищений в России из пенсионных фондов

    Раскрыты потери колумбийских наемников на Украине

    Глава Ставрополя раскрыл последствия удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости