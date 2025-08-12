Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:38, 12 августа 2025Бывший СССР

Стали известны подробности о возможном окружении Красноармейска

Эксперт Кнутов: Бои под Добропольем открывают путь к окружению Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска открыли путь к окружению Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской — украинское название) агломерации благодаря прорыву в районе Доброполья. Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«На этом фоне окружение агломерации напоминает уже не столько полумесяц, сколько подкову. В результате у нас появляется возможность перерезания дорог, используемых противником для обеспечения логистики и ротации», — отметил он.

По словам Кнутова, Вооруженным силам (ВС) России предстоит еще большая работа. Несмотря на то что бои под Добропольем открывают пусть к частичному окружению Красноармейска (украинское название — Покровск), эксперт отметил, что для полного охвата агломирации необходимо перерезать еще одну крупную трассу, ведущую с юга на север.

Ранее на Украине заявили, что российские войска совершили прорыв в районе Красноармейска. Им удалось занять позиции, продвинувшись на десять километров вглубь обороны ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    Суд решил судьбу причастного к атакам украинских дронов на Курск россиянина

    В Китае выпустили поддельный iPhone 17

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Стоимость жилья в российских мегаполисах изменилась

    В России объяснили быструю подготовку встречи Путина и Трампа

    Жителей Крыма предупредили о длительных отключениях мобильного интернета

    72-летнего россиянина придавило камнем в горах Казахстана

    Экс-президент Франции дал совет Трампу перед встречей с Путиным

    Китай оценил предстоящую встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости