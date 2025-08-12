Госдолг США установил новый рекорд

Госдолг США превысил $37 млрд впервые в истории

Государственный долг США впервые в истории превысил 37 миллиардов долларов. О новом рекорде сообщается в базе данных на официальном сайте американского Министерства финансов.

«$37,004,817,625,842.56», — указано в таблице размера долга США по состоянию на понедельник, 11 августа. За три дня он увеличился на 6 миллиардов долларов.

До этого министр финансов Скотт Бессент заявлял, что США могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу во второй половине лета. Он также заверил, что правительство никогда не объявит дефолт и не будет использовать «трюки», чтобы обойти лимит долга.

Международный валютный фонд (МВФ) называл американский госдолг наибольшей угрозой для мировой экономики. По предварительным прогнозам, к 2032 году государственный долг может превысить 140 процентов ВВП страны.