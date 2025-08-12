Готовивший подрыв российского военного бежал с Украины от мобилизации

ФСБ показала видео с признанием украинца, готовившего подрыв военного ВС РФ

ФСБ показала видео с признанием украинца, готовившего подрыв высокопоставленного российского военного. Кадры публикует Baza.

На кадрах виден поваленный на землю сотрудниками ФСБ мужчина, после чего показана машина и рядом с ней канистры с жидкостью. Задержанный рассказал, что является гражданином Украины и уехал из своей страны в Россию в 2023 году, чтобы не попасть под мобилизацию. Здесь он получил гражданство.

После этого во время одной из встреч с семьей он через приятеля свел знакомство с сотрудником сил спецопераций Вооруженных сил Украины, и тот предложил ему предоставить документы об отсрочке от мобилизации, однако взамен нужно было совершить диверсионные действия.

Перед мужчиной поставили задачи купить машину и компоненты самодельного взрывного устройства, а после этого установить их в автомобиль. Сама бомба, как пояснил задержанный, состояла из селитры. В результате устройство было установлено под днище, а электронная часть — в панели под рулем.

О предотвращении теракта в отношении военнослужащего стало известно ранее 12 августа. Согласно плану ВСУ, бомба должна была сдетонировать в тот момент, когда военный проходил бы мимо машины.

