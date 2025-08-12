Силовики предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России

В Подмосковье ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны России

В Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, силовики задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал расправиться с российским офицером. Он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ). Мужчина замаскировал взрывчатку массой более чем 60 килограммов в машине, которую купил на деньги кураторов. Затем он должен был припарковать автомобиль в установленном месте. СВУ должно было сдетонировать в момент прохождения вблизи авто российского военнослужащего.

Отмечается, что подозреваемого поймали на трассе М-4, когда он уже ехал к месту планируемого преступления. На допросе задержанный дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники силовых структур задержали двух подростков, которые готовили расправу над российским военнослужащим по заданию СБУ.