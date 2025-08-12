Биолог предупредил об опасности распространяющейся в России инфекции

Биолог Чумаков предупредил об опасности разгулявшегося в России менингококка

Менингококк — это бактериальная инфекция, которая поражает мозговые оболочки и вызывает довольно тяжелое состояние, сообщил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Об опасности заболевания он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что врачи и инфекционисты обеспокоились распространением менингококковой инфекции в России. Так, с начала 2025 года в стране выявили 1200 случаев заболевания, в то время как за весь 2024 год было диагностировано 600 случаев инфицирования. Специалисты призывают ввести вакцинацию для уязвимых групп населения.

Менингококк вызывает сильные головные боли и различного рода неврологические проявления, указал биолог. Так как воспаление с мозговых оболочек может частично переходить на мозг, заболевание способно приводить к неприятным последствиям, добавил он. При его выявлении необходимо изолировать человека и назначить антибиотики, сказал Чумаков.

«Тысяча с небольшим случаев — это в два раза больше, в общем, нельзя сказать, что это очень много. Колебания могут быть достаточно высокие, поэтому трудно сказать, что тут что-то особенное или появился какой-то особенный штамм. Скорее всего, просто это некая пунктуация», — поделился эксперт.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с распространением менингококковой инфекции в России стабилизировалась, за минувшую неделю в стране выявили всего два случая заболевания. «Групповые очаги заболеваемости в основном регистрировались среди трудовых мигрантов, но благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию, не допущено крупных очагов и широкого распространения инфекции», — отметили в надзорном ведомстве.

