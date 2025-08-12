Экономика
14:29, 12 августа 2025Экономика

Искусственный интеллект начал штрафовать петербуржцев за борщевик

ГАТИ: Восемь петербуржцев оштрафовали за найденный ИИ борщевик на участке
Мария Черкасова

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Первые восемь владельцев земельных участков в Санкт-Петербурге получили штрафы за наличие борщевика на своей территории — наказания были оформлены с помощью системы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили в городской Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Летом 2025 года в ГАТИ начали обучение нейросети для распознавания борщевика на разных стадиях его роста. Специалисты показывали ИИ все этапы развития сорняка, чтобы выявлять его на самых ранних стадиях. После достижения высокого уровня точности систему запустили в работу, рассказали в ведомстве.

В настоящий момент в Петербурге по 186 маршрутам патрулируют восемь мобильных комплексов «Городовой», оснащенных системой автоматического обнаружения борщевика. Камера находится на автомобиле, который патрулирует район. При выявлении растения собственнику автоматически направляется штраф в размере 100 тысяч рублей.

Отмечается, что благодаря мониторингу с помощью ИИ всего за 3-4 недели можно проверить каждый район города.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан бороться с борщевиком и другими опасными растениями на участках.

