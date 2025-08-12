Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие в лесу накануне трагедии

Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие в лесу накануне преступления

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» получили оружие за день до совершения преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Известно, что 21 марта 2024 года Фаридуни Ш. и Мирзоев Д. Б. (внесены в реестр террористов и экстремистов) по указанию Бекова А. И. подобрали участок местности в лесном массиве Московского региона для передачи оружия.

Днем их соучастник Шахромжон Гадоев (внесен в реестр террористов и экстремистов) приехал в лес в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, где ожидали исполнители теракта Фаридуни и Мирзоев. Они получили три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы, которые позже перевезли в квартиру в Красногорске.

Ранее сообщалось, что полицейские успели посмотреть записи с камер видеонаблюдения в «Крокус Сити Холле» во время пожара до того, как серверную охватило пламя. Благодаря этому удалось задержать нападавших по горячим следам

