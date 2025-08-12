Экономика
15:37, 12 августа 2025Экономика

Известный актер продал роскошный дом в США по дешевке

Джим Керри продал роскошный дом в США со скидкой в $12 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: FS / Globallookpress.com

Американский актер Джим Керри продал свой роскошный дом в США, сделав покупателю скидку в почти 12 миллионов долларов. Об этом пишет New York Post.

Особняк располагается в элитном лос-анджелесском районе Брентвуд. Объект впервые выставили на продажу в 2023 году за 28,9 миллиона долларов и впоследствии несколько раз снижали цену. В декабре Керри почти заключил контракт с одним из потенциальных покупателей, который был готов заплатить 19,8 миллиона долларов, однако в результате сделка не состоялась. Несмотря на неоднократное снижение цены, актер получил за дом гораздо больше, чем заплатил сам — он приобрел недвижимость в 1994 году за 3,8 миллиона долларов.

Площадь дома составляет около тысячи квадратных метров, а площадь участка — 0,8 гектара. На территории располагаются теннисный корт, бассейн, зона для йоги и медитации, а также кинотеатр. В самом доме пять спален и девять ванных комнат.

Ранее канадский рэпер Дрейк сделал многомиллионную скидку на свой особняк в Лос-Анджелесе. Он выставил жилье на продажу за 79 миллионов долларов — на 9 миллионов долларов дешевле изначальной цены.

