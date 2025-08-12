Книги серии «Благословение небожителей» отправят на проверку в России

Собчак: Книги из серии «Благословение небожителей» отправили на проверку

Журналист Ксения Собчак сообщила о том, что книги из популярной серии «Благословение небожителей» были отправлены на экспертизу. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По информации источника, до конца проверки из книжных магазинов «Читай-город» все тиражи будут изъяты, а электронная версия будет удалена из онлайн-сервисов. Как предположила Собчак, причиной экспертизы могла стать сюжетная линия в произведении, где описываются романтические отношения двух персонажей одного пола: принца Се Ляня и демона Хуа Чена.

При этом известно, что китайский фэнтези-сериал оказался в топ-10 продаж книжной сети в 2024 году.

Ранее стало известно, что известный книжный магазин «Фаланстер» и его соучредителя признали виновными в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в произведениях.