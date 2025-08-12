25 лет назад погибла подлодка «Курск». Почему моряки уверены, что в нее врезалась субмарина НАТО?

25 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подлодка К-141 «Курск»

Ровно 25 лет назад, 12 августа 2000 года, в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск». Жертвами трагедии стали 118 моряков-подводников. 23 из них оставались в живых еще какое-то время после аварии, однако спасти их не успели. По официальной версии, катастрофа произошла из-за детонации торпеды на борту. Однако многие моряки до сих пор уверены, что реальная причина — столкновение с американской субмариной, которой после этого удалось уйти. Впрочем, как рассказал «Ленте.ру» военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходаренок, характер повреждений говорит не в пользу этой гипотезы.

Версия о столкновении «Курска» с американской подводной лодкой появилась сразу после катастрофы. В зоне аварии видели атомную подлодку Memphis ВМС США, которая затем пришла в один из доков Норвегии.

Одним из первых гипотезу о столкновении с субмариной НАТО предложил бывший командующий 3-й флотилией подводных лодок, Герой Советского Союза Лев Матушкин, уверявший, что на поверхности моря рядом с местом аварии «Курска» были замечены бело-зеленые буи, которые применяют в аварийных ситуациях на флоте США

По его предположению, «Курск» и американская подлодка шли на встречных курсах, ударились, после чего находившийся снизу российский атомоход получил серьезные повреждения и врезался в морское дно. В результате одна из торпед сорвалась с места хранения, и после удара сдетонировал ее боекомплект.

Бывший мурманский партийный работник Владимир Горячкин также был сторонником этой версии. В 2000-х он заявлял, что АПЛ ВМС США понесла меньший урон и сумела самостоятельно покинуть место аварии. Он указывал на необычный изгиб корпуса «Курска» (по официальной версии, изгиб возник при втором взрыве на АПЛ).

Каждому подводнику ясно, что изгиб корпуса вовнутрь может быть только из-за внешнего удара Владимир Горячкин бывший мурманский партийный работник

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

Убежденным сторонником версии о столкновении «Курска» с подлодкой НАТО на протяжении прошедшей четверти века был и остается бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Исследовавший проблему бывший заместитель главного инженера по науке и ядерной безопасности Чернобыльской АЭС инженер-физик Николай Карпан уверял, что норвежцы нашли след от неизвестной подлодки на дне моря.

Столкновения подлодок — не редкость в мировой истории. Всего зафиксировано около 30 столкновений субмарин разных государств. 9 октября 1968 года советская К-131 случайно врезалась в Баренцевом море в британскую Warspite, которая шпионила за ней. Российскую Б-276 (впоследствии «Кострома») в Баренцевом море 11 февраля 1992 года протаранила американская Baton Rouge

Что говорят противники версии о столкновении

Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил «Ленте.ру», что реальных доказательств столкновения подлодок в Баренцевом море нет.

Эту версию выражал не только [адмирал] Попов, но и многие другие представители морского экспертного сообщества. Но мне довелось видеть фотографию «Курска», который лежал на дне. Тогда ее практически никто не видел. Так вот там ну просто страшные разрушения носовой части. Лохмотья были вплоть до самой рубки Михаил Ходаренок военный эксперт

По его словам, в случае столкновения под водой вторая субмарина получила бы сопоставимые повреждения в результате удара, но такие данные официально представлены не были.

Когда обследовалось дно в районе катастрофы, не было найдено никаких деталей, фрагментов, которые говорили бы о том, что произошло столкновение с какой-то вражеской подводной лодкой. Вообще ничего не подтверждает эту версию. Нет фактов. Думаю, это все-таки результат взрыва сначала одной торпеды, а затем срабатывания всего боекомплекта Михаил Ходаренок военный эксперт

Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

К каким выводам пришло официальное расследование

Согласно заключению правительственной комиссии, во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года в торпедном отсеке АПЛ «Курск» произошла нештатная ситуация. Генпрокурор Владимир Устинов озвучил, что сначала из-за утечки компонентов топлива произошел взрыв торпеды, а затем начался пожар, повлекший за собой детонацию остальных торпед и ракет в первом отсеке атомохода. Второй взрыв разрушил несколько отсеков подлодки.

Среди моряков-подводников распространена и еще одна версия, согласно которой причиной гибели «Курска» стала ракета, запущенная во время учений с флагманского крейсера «Петр Великий» и случайно попавшая в подлодку.

В 2001 году подлодку «Курск» подняли со дна Баренцева моря. Как пояснил «Ленте.ру» инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский, реакторный отсек с корпусами реакторов и другими радиоактивными отходами был вырезан и доставлен на хранилище радиоактивных отходов в Сайда-губе.

В июле 2002 года уголовное дело по факту гибели «Курска» было прекращено за отсутствием состава преступления.