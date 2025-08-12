Летчик Александр: Умные бомбы с УМПК увеличили точность ударов ВКС России

Бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) увеличили точность ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Эффективность умных бомб оценил летчик Александр Н. в беседе с «Красной звездой».

Фронтовой бомбардировщик Су-34М под управлением капитана уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Экипаж самолета, который называют «Утенком» из-за характерной формы носовой части, применил бомбы с УМПК.

«С помощью новых управляемых систем для бомб, таких как УМПК, мы значительно увеличили точность своих атак. Эти конструкции позволяют бомбам планировать на всем пути к цели, что делает их применение более эффективным и менее рискованным для экипажа», — сказал Александр.

По его словам, вылеты с умными бомбами занимают более половины от всех операций Су-34 в зоне СВО. Экипажи Су-34 применяют фугасные бомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с УМПК. Александр подчеркнул, что самой точной бомбой в серии остается ФАБ-500М62, которая ложится в цель с больших высот.

В июле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию Су-34. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний.