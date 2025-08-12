Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:53, 12 августа 2025Мир

Лидеры стран ЕС выступили с заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа

Лидеры ЕС заявили о новых мерах против РФ перед встречей Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа выпустили совместное заявление, в котором анонсировали новые санкции против России и всестороннюю поддержу Киева. Полный текст заявления опубликован на официальной сайте Европейской комиссии.

«Европейский союз в координации с США и другими партнерами продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку (...). Он также продолжит поддерживать и применять ограничительные меры против Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Также авторы заявления подчеркивают, что мирное урегулирование конфликта возможно только при участии самой Украины в переговорах.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к заявлению лидеров Европейского союза по украинскому урегулированию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    25 лет назад погибла подлодка «Курск». Почему моряки уверены, что в нее врезалась субмарина НАТО?

    В России высказались о введении дресс-кода для учителей

    Выручка VK Tech значительно возросла

    В России назвали возможные компромиссы на переговорах с Украиной

    Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

    Раскрыта цена помолвочного кольца невесты Роналду

    В России рассказали о нише РПЛ-20

    Одного из главных врагов Трампа обвинили в утечке секретных данных

    Минобороны России раскрыло атакованные авиацией и артиллерией объекты Украины

    В ПСЖ перешел отказывавшийся от трансфера в команду из-за Сафонова украинец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости