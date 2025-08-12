Лидеры стран ЕС выступили с заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа выпустили совместное заявление, в котором анонсировали новые санкции против России и всестороннюю поддержу Киева. Полный текст заявления опубликован на официальной сайте Европейской комиссии.

«Европейский союз в координации с США и другими партнерами продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку (...). Он также продолжит поддерживать и применять ограничительные меры против Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Также авторы заявления подчеркивают, что мирное урегулирование конфликта возможно только при участии самой Украины в переговорах.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к заявлению лидеров Европейского союза по украинскому урегулированию.