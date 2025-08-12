Мир
04:38, 12 августа 2025Мир

Мадуро заявил о победе России и Путина на всех фронтах

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил против введения санкций в отношении независимых стран. Об этом он высказался в программе «С Мадуро плюс» в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуров подчеркнул, что Россия и ее президент Владимир Путин оказались в выигрышном положении на всех фронтах. «Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу», — заявил он.

По мнению венесуэльского лидера,« Россия и Путин одержали победу в экономической, вооруженной, политической и дипломатической войне».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начнет работу над 19-м пакетом санкций против России. «Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, нам не следует даже обсуждать какие-либо уступки», — подчеркнула она.

