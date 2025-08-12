Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:57, 12 августа 2025Культура

Максу Коржу призвали запретить въезд в Россию из-за бандеровского флага на концерте

«Сорок сороков» призвали запретить певцу Максу Коржу въезд в Россию
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Представители правозащитного движения «Сорок сороков» призвали запретить белорусскому певцу Максу Коржу въезд в Россию на неопределенный срок. Текст обращения активистов в главное управление по вопросам миграции МВД публикует «Абзац».

Призыв в отношении Коржа связан с действиями исполнителя на концерте в Польше. Зрители вывесили на стадионе в Варшаве бандеровский флаг, на что певец никак не отреагировал.

«Корж не отреагировал на это, что может свидетельствовать о молчаливой поддержке экстремистской и террористической организации. 24 февраля 2022 года Корж осудил проведение специальной военной операции на Украине», — сказано в документе.

10 августа сообщалось, что в Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте Коржа. Так, один из лидеров ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский призвал молодых людей, развернувших флаг, вернуться на Украину и вступить в ряды местной армии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Минобороны показало кадры удара по украинскому спецназу

    Последствия схватки трехметрового аллигатора с огромным питоном сняли на видео

    Стал известен будущий совладелец «М.Видео-Эльдорадо»

    В Турции захотели отказаться от шведского стола

    В Москве подросток на электросамокате попал в ДТП и не выжил

    В Госдуму вновь внесли проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов

    Глава атакованного дронами ВСУ региона рассказал о последствиях налета

    Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен заявил об отношении к нему как к дебилу

    Максу Коржу призвали запретить въезд в Россию из-за бандеровского флага на концерте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости