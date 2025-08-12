Максу Коржу призвали запретить въезд в Россию из-за бандеровского флага на концерте

«Сорок сороков» призвали запретить певцу Максу Коржу въезд в Россию

Представители правозащитного движения «Сорок сороков» призвали запретить белорусскому певцу Максу Коржу въезд в Россию на неопределенный срок. Текст обращения активистов в главное управление по вопросам миграции МВД публикует «Абзац».

Призыв в отношении Коржа связан с действиями исполнителя на концерте в Польше. Зрители вывесили на стадионе в Варшаве бандеровский флаг, на что певец никак не отреагировал.

«Корж не отреагировал на это, что может свидетельствовать о молчаливой поддержке экстремистской и террористической организации. 24 февраля 2022 года Корж осудил проведение специальной военной операции на Украине», — сказано в документе.

10 августа сообщалось, что в Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте Коржа. Так, один из лидеров ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский призвал молодых людей, развернувших флаг, вернуться на Украину и вступить в ряды местной армии.