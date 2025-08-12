Машина упала со 140-метрового обрыва из-за секса водителя с пассажиркой

В Бразилии секс стал причиной падения автомобиля с обрыва. Об этом сообщает People.

26-летний Марконе да Силва Кардозу и 42-летняя Адриана Мачадо Рибейро вместе уехали с вечеринки и припарковались у смотровой площадки в Венда-Нова-ду-Имигранти вечером 4 августа. Спустя какое-то время водитель и пассажирка начали заниматься сексом. Движения любовников в салоне привели к тому, что автомобиль сорвался с обрыва. Местные власти сообщили, что машина стояла возле рампы для парапланеризма, а грунт в ту ночь был влажным.

Любовники не выжили. Их тела обнаружили обнаженными. Полиция считает, что автомобиль рухнул около часа ночи, а пару выбросило на расстояние около 100 метров. «На месте не было признаков насилия, ручной тормоз был включен», — заявил представитель властей Альберто Роке Перес. По его словам, местные жители слышали грохот между 1:30 и 2:00 ночи, но из-за темноты и густой растительности ничего не увидели.

Рибейро была матерью двоих детей, а Кардозу — отцом четырехлетнего сына. На опубликованных фотографиях видно, что автомобиль полностью разбит после падения с высоты почти 140 метров. Расследование продолжается, но следов участия третьих лиц пока не обнаружено.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии потерял управление автомобилем, упал с обрыва и выжил. Ему пришлось ждать спасателей десять часов.

