Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:29, 12 августа 2025Интернет и СМИ

Маск подаст в суд на Apple

Маск подаст в суд на Apple из-за рейтинга своих приложений в AppStore
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап xAI подаст в суд на корпорацию Apple. В соцсети X бизнесмен обвинил компанию в нарушении антимонопольного законодательства из-за рейтинга своих приложений в AppStore.

Маск спросил у официального аккаунта Apple, почему компания отказывается внести X и чат-бот Grok в раздел с самыми необходимыми приложениями в AppStore. Он при этом заявил, что X является новостным приложением номер один в мире, а Grok — пятый по популярности сервис среди всех других приложений.

«Apple ведет себя так, что никакая другая ИИ-компания, кроме OpenAI, не может достичь первого места в рейтинге AppStore, что является очевидным нарушением антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд», — добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что отец миллиардера Эррол Маск обвинил западные СМИ в попытках создать проблемы России. Он объяснил это тем, что Россия выступает серьезным конкурентом западным странам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

    Стало известно о подготовке Европы к войне

    В США назвали Зеленского инструментом

    Американская пловчиха-чемпионка рассказала о нехватке соперницы из России на ОИ-2024

    Российские десантники вступили в бой с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

    Ценам на два вида мяса пообещали резкий рост

    Российский рынок акций залихорадило в преддверии встречи Трампа с Путиным

    Женщина обнаружила у мужа тайного ребенка спустя 25 лет брака

    Маск подаст в суд на Apple

    При ударе ВСУ по Ставрополю оказался поврежден жилой комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости