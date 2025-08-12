Маск подаст в суд на Apple из-за рейтинга своих приложений в AppStore

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап xAI подаст в суд на корпорацию Apple. В соцсети X бизнесмен обвинил компанию в нарушении антимонопольного законодательства из-за рейтинга своих приложений в AppStore.

Маск спросил у официального аккаунта Apple, почему компания отказывается внести X и чат-бот Grok в раздел с самыми необходимыми приложениями в AppStore. Он при этом заявил, что X является новостным приложением номер один в мире, а Grok — пятый по популярности сервис среди всех других приложений.

«Apple ведет себя так, что никакая другая ИИ-компания, кроме OpenAI, не может достичь первого места в рейтинге AppStore, что является очевидным нарушением антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд», — добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что отец миллиардера Эррол Маск обвинил западные СМИ в попытках создать проблемы России. Он объяснил это тем, что Россия выступает серьезным конкурентом западным странам.