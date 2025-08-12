Россия
08:06, 12 августа 2025

Мощный пожар на российском предприятии сняли на видео

Опубликованы кадры мощного пожара на предприятии в Ярославле
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ярославле

В сети появились кадры мощного пожара на предприятии в Ярославле. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах показан мощный пожар, который виден с разных ракурсов, в том числе вдали от эпицентра распространения огня. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые борются с огнем.

По последним данным МЧС, на предприятии в Ярославле из-за пожара обрушилась кровля, площадь распространения огня составила 4500 квадратных метров. Никто, предварительно, не пострадал.

О пожаре на предприятии на улице Полушкина Роща в Ярославле стало известно в ночь на вторник, 12 августа. Сообщалось, что здание, где распространился огонь, принадлежит Ярославской лакокрасочной компании. О причинах ЧП пока неизвестно.

